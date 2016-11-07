Д.Ортега третий раз подряд побеждает на выборах президента Никарагуа

В случае победы Д.Ортеги это будет его третий президентский срок подряд и четвертый в целом.

Он уже был президентом Никарагуа в 1985-1990 годах, а затем вновь пришел к власти в 2006 году.

Критики упрекают Д.Ортеги в авторитаризме, кумовстве и использовании административного ресурса. Иностранные наблюдатели к выборам не были допущены. Семеро детей Д.Ортеги и Мурильо занимают ключевые посты в политической, экономической и медийной сферах. Противники призвали к бойкоту выборов и акциям протеста.