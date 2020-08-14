COVID-19 в Україні: на Буковині ситуація стає гіршою за показники весни

Наразі в області зафіксовано 170 нових випадків COVID-19 за добу. Загалом 7 434 випадки захворювання. 5 451 людина одужала, з них 47 — за останню добу.

“Ситуація з коронавірусом в області є загрозливою. І набагато більш тривожною, ніж вона була у квітні-травні. Але іншого шляху, крім як інформувати про ризики та закликати людей дотримуватися соціальної дистанції, немає. Сподіваюся, нам вдасться достукатися до буковинців, перш ніж коронавірус вийде з-під контролю”, — додали в ОДА.

Також додамо, що в Україні наразі 87 872 випадки інфікування COVID-19, 1732 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 сьогодні — це антирекорд з кількості нових хворих за добу.