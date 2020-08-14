COVID-19 в Украине: на Буковине ситуация становится хуже показателей весны
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook отметил, что ситуация с распространением COVID-19 в регионе значительно хуже, чем весной, передает УНН.
Сейчас в области зафиксировано 170 новых случаев COVID-19 в сутки. В общем 7 434 случая заболевания. 5 451 человек выздоровел, из них 47 — за последние сутки.
“Ситуация с коронавирусом в области является угрожающей. И гораздо более тревожной, чем она была в апреле-мае. Но другого пути, кроме как информировать о рисках и призывать людей соблюдать социальную дистанцию, нету. Надеюсь, нам удастся достучаться до буковинцев, прежде чем коронавирус выйдет из-под контроля”, — добавили в ОГА.
Также добавим, что в Украине на данный момент 87 872 случая инфицирования COVID-19, 1732 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 сегодня — это антирекорд по количеству новых больных в сутки.