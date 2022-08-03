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COVID-19: у реанімації однієї з київських дитячих лікарень перебувають двоє малюків

COVID-19: у реанімації однієї з київських дитячих лікарень перебувають двоє малюків

Київ • УНН

 • 283746 перегляди

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Двоє хворих на COVID-19 малюків перебувають у реанімації однієї з київських дитячих лікарень. Про це повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург, передає УНН із посиланням на КМДА.

Деталі

За її словами, одній дитинці ще не виповнилося двох років, а друга – немовля, що народилося 14 днів тому.

Усього ж у столичних закладах охорони здоров’я з підтвердженим діагнозом COVID-19 перебуває 78 осіб, із яких 5 дітей, а з підозрою на захворювання 29 осіб, із яких 22 дитини.

Валентина Гінзбург зазначила, що на прикладі профільного інфекційного дитячого медичного закладу столиці можна зробити певні висновки про тенденцію до росту випадків тяжких форм коронавірусної інфекції серед дитячого населення.

«Якщо перші 4 місяці 2022 року дітей на стаціонарному лікуванні перебували одиниці дітей з COVID-19, а до реанімації діти не потрапляли взагалі, то в липні лікарі відділення інтенсивної терапії виборювали у хвороби двох малюків і зараз рятують ще двох. Це однозначно свідчить про те, що COVID у своєму найважчому перебігу повертається. Повертається стрімко й агресивно, не жаліючи самих незахищених – наймолодших», – зазначила Валентина Гінзбург.

Директорка Департаменту наголосила: всім містянам слід пам’ятати, що заразитися можна будь-де. Тож коли йдеться про дітей, які за віком ще не можуть бути щеплені, основна задача батьків – суворо дотримуватися правил епідемічної безпеки.

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