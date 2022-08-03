COVID-19: в реанимации одной из киевских детских больниц находятся двое малышей
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Двое больных COVID-19 малышей находятся в реанимации одной из киевских детских больниц. Об этом сообщила директор Департамента здравоохранения Валентина Гинзбург, передает УНН со ссылкой на КГГА.
Детали
По ее словам, одному ребенку еще не исполнилось двух лет, а второй – младенец, родившийся 14 дней назад.
Всего же в столичных учреждениях здравоохранения с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится 78 человек, из которых 5 детей, а с подозрением на заболевание 29 человек, из которых 22 ребенка.
Валентина Гинзбург отметила, что на примере профильного инфекционного детского медицинского учреждения столицы можно сделать выводы о тенденции к росту случаев тяжелых форм коронавирусной инфекции среди детского населения.
«Если первые 4 месяца 2022 года детей на стационарном лечении находились единицы детей с COVID-19, а в реанимацию дети не попадали вообще, то в июле врачи отделения интенсивной терапии боролись с болезнью за двух малышей и сейчас спасают еще двоих. Это однозначно свидетельствует о том, что COVID в своем тяжелом течении возвращается. Возвращается стремительно и агрессивно, не жалея самых незащищенных – самых молодых», – отметила Валентина Гинзбург.
Директор Департамента подчеркнула: всем горожанам следует помнить, что заразиться можно где угодно. Итак, когда речь идет о детях, которые по возрасту еще не могут быть привиты, основная задача родителей – строго соблюдать правила эпидемической безопасности.
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