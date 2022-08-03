COVID-19: в реанимации одной из киевских детских больниц находятся двое малышей

Детали

По ее словам, одному ребенку еще не исполнилось двух лет, а второй – младенец, родившийся 14 дней назад.

Всего же в столичных учреждениях здравоохранения с подтвержденным диагнозом COVID-19 находится 78 человек, из которых 5 детей, а с подозрением на заболевание 29 человек, из которых 22 ребенка.

Валентина Гинзбург отметила, что на примере профильного инфекционного детского медицинского учреждения столицы можно сделать выводы о тенденции к росту случаев тяжелых форм коронавирусной инфекции среди детского населения.

«Если первые 4 месяца 2022 года детей на стационарном лечении находились единицы детей с COVID-19, а в реанимацию дети не попадали вообще, то в июле врачи отделения интенсивной терапии боролись с болезнью за двух малышей и сейчас спасают еще двоих. Это однозначно свидетельствует о том, что COVID в своем тяжелом течении возвращается. Возвращается стремительно и агрессивно, не жалея самых незащищенных – самых молодых», – отметила Валентина Гинзбург.

Директор Департамента подчеркнула: всем горожанам следует помнить, что заразиться можно где угодно. Итак, когда речь идет о детях, которые по возрасту еще не могут быть привиты, основная задача родителей – строго соблюдать правила эпидемической безопасности.

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