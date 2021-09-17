COVID-19 та кадрові проблеми: український клуб переніс кілька матчів

Деталі

Після звернення СК "Краматорськ" з приводу перенесення матчів дев'ятого та десятого турів матчів у Першій лізі у зв’язку з захворюванням на COVID-19 одразу 16 футболістів та через інші кадрові втрати серед гравців клубу – Адміністрація ПФЛ ухвалила рішення про перенесення двох матчів:

9 тур. "Оболонь" Київ – "Краматорськ", який мав відбутися 18 вересня 2021 року, на пізніший термін. Клуби мають погодити нову дату матчу до 24 вересня 2021 року, у іншому випадку вона буде визначена Адміністрацією ПФЛ.

10 тур. "Краматорськ" – "Волинь", який мав відбутися 27 вересня 2021 року, на пізніший термін. Якщо до четвертого жовтня 2021 року клуби не погодять нову дату, то її призначить Адміністрація ПФЛ.

Доповнення

Після 8-ми турів "Карматорськ" посідає шосте місце у турнірної таблиці Першої ліги. Лідером йде "Металіст".