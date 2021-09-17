COVID-19 и кадровые проблемы: украинский клуб перенес несколько матчей
Киев • УНН
КИЕВ. 17 сентября. УНН. Матчи представителя Первой лиги Украины - СК "Краматорск", перенесены в связи с заболеванием COVID-19 и из-за кадровых проблем, сообщает УНН со ссылкой на сайт ПФЛ.
Детали
После обращения СК "Краматорск" по поводу переноса матчей девятого и десятого туров матчей в Первой лиге в связи с заболеванием COVID-19 сразу 16 футболистов и из-за других кадровыз потерь среди игроков клуба - Администрация ПФЛ приняла решение о переносе двух матчей:
9 тур. "Оболонь" Киев - "Краматорск", который должен состояться 18 сентября 2021 года, на более поздний срок. Клубы должны согласовать новую дату матча до 24 сентября 2021 года, в противном случае она будет определена Администрацией ПФЛ.
10 тур. "Краматорск" - "Волынь", который должен состояться 27 сентября 2021 года, на более поздний срок. Если до четвертого октября 2021 года клубы не согласуют новую дату, то ее назначит Администрация ПФЛ.
Дополнение
После 8-ми туров "Карматорськ" занимает шестое место в турнирной таблице Первой лиги. Лидером идет "Металлист".