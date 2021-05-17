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The Guardian

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COVAX цього тижня доставить по світу 65 млн доз вакцин: на 100 млн менше, ніж планувалося

Київ • УНН

 • 14435 перегляди

КИЇВ. 17 травня. УНН. У межах глобальної ініціативи COVAX цього тижня країнам доставлять 65 мільйонів доз вакцини від COVID-19, хоча передбачалося, що поставка буде обсягом щонайменше 170 мільйонів доз. Про це йдеться в заяві виконавчого директора Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) Генрієтти Фор, яка закликала країни G7 поділитися вакцинами, передає УНН.

COVAX цього тижня доставить по світу 65 млн доз вакцин: на 100 млн менше, ніж планувалося

Цитата:

“Ініціатива COVAX — глобальна схема справедливого розподілу вакцин проти COVID — доставить 65 мільйонів доз вакцин найближчими днями. Це повинно було бути не менше 170 мільйонів. На той час, коли лідери G7 зберуться в Великій Британії в наступному місяці, і на той час, як смертоносна друга хвиля COVID-19, ймовірно, продовжить охоплювати Індію і багатьох її сусідів в Південній Азії, дефіцит становитиме близько 190 мільйонів доз”, - заявила Фор.

Деталі

Вона вказала, що ВООЗ неодноразово попереджала про ризики послаблення пильності і залишення країн з низьким і середнім рівнем доходів без справедливого доступу до вакцин і необхідних медичних засобів.

Тепер, за її словами, є побоювання, що сплеск захворюваності в Індії є передвісником того, що станеться, якщо ці попередження залишаться без уваги.

“Серед глобальних наслідків ситуації в Індії, світовому центрі виробництва вакцин, — різке скорочення кількості вакцин, доступних для COVAX. Зростаючий внутрішній попит означає, що COVAX не зможе отримати доступ до 140 мільйонів доз, призначеним для розподілу в країни з низьким і середнім рівнем доходів до кінця травня. Ще 50 мільйонів доз, ймовірно, буде не вистачати в червні”, - заявила в.о. голови ЮНІСЕФ.

Водночас, з її слів, недавній аналіз даних показав, що країни G7 і група країн-членів Європейського Союзу “Team Europe” могли б пожертвувати близько 153 мільйонів доз вакцини, якби вони поділилися всього 20 відсотками від їх доступної пропозиції за червень, липень і серпень.

Додамо

За даними ВООЗ, недостача вакцин у межах COVAX є наслідком затримок, пов’язаних з поставками з Індійського інституту сироватки крові (SII). Очікується, що інші затримки, пов’язані з початковим графіком доставки COVAX, будуть усунені до кінця червня.

COVAX і Україна

Як стало відомо раніше, уже з сьогоднішнього дня Україна в межах механізму COVAX очікує поставки чергової партії вакцин від Pfizer.

До кінця року Україна вже гарантована повинна отримати 42 мільйони доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз — AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцини CoronaVac. Окремо на безоплатній основі в межах міжнародної ініціативи COVAX очікується 8 млн доз вакцин.

В Україну вже доставили 1 млн 215 тис. доз вакцин компанії Sinovac, 500 тис. доз вакцини AstraZeneca/Covishield через прямі закупівлі. У межах СOVAX в країну прибули 367 тис. доз AstraZeneca-SKBio і 117 тис. Доз Comirnaty/Pfizer.

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