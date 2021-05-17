COVAX на этой неделе доставит по миру 65 млн доз вакцин: на 100 млн меньше, чем планировалось

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"Инициатива COVAX - глобальная схема справедливого распределения вакцин против COVID - доставит 65 миллионов доз вакцины в ближайшие дни. Это должно было быть не менее 170 миллионов. К тому времени, когда лидеры G7 соберутся в Великобритании в следующем месяце, и к тому времени, как смертоносная вторая волна COVID-19, вероятно, продолжит охватывать Индию и многих ее соседей в Южной Азии, дефицит составит около 190 миллионов доз", - заявила Фор.

Детали

Она указала, что ВОЗ неоднократно предупреждала о рисках ослабления бдительности и оставления стран с низким и средним уровнем доходов без справедливого доступа к вакцинам и необходимым медицинским средствам.

Теперь, по ее словам, есть опасения, что всплеск заболеваемости в Индии является предвестником того, что произойдет, если эти предупреждения останутся без внимания.

"Среди глобальных последствий ситуации в Индии, мировом центре производства вакцин, - резкое сокращение количества вакцин, доступных для COVAX. Растущий внутренний спрос означает, что COVAX не сможет получить доступ к 140 миллионам доз, предназначенным для распределения в страны с низким и средним уровнем доходов до конца мая. Еще 50 миллионов доз, вероятно, будет не хватать в июне", - заявила и.о. главы ЮНИСЕФ.

В то же время, по ее словам, недавний анализ данных показал, что страны G7 и группа стран-членов Европейского Союза "Team Europe" могли бы пожертвовать около 153 миллионов доз вакцины, если бы они поделились всего 20 процентами от их доступного предложения за июнь, июль и август.

Добавим

По данным ВОЗ, недостача вакцин по COVAX является следствием задержек, связанных с поставками из Индийского института сыворотки крови (SII). Ожидается, что другие задержки, связанные с первоначальным графиком доставки COVAX, будут устранены к концу июня.

COVAX и Украины

Как стало известно ранее, уже с сегодняшнего дня Украина в рамках механизма COVAX ожидает поставки очередной партии вакцин от Pfizer.

До конца года Украина уже гарантирована должна получить 42 миллиона доз вакцин. Так, законтрактовано 34 млн доз вакцин: 20 млн доз Pfizer, 10 млн доз Novavax, 2 млн доз - AstraZeneca/Covishield, 1,9 млн доз вакцины CoronaVac. Отдельно на безвозмездной основе в рамках международной инициативы COVAX ожидается 8 млн доз вакцин.

В Украину уже доставили 1 млн 215 тыс. доз вакцин компании Sinovac, 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca/Covishield через прямые закупки. В рамках СOVAX в страну прибыли 367 тыс. доз AstraZeneca-SKBio и 117 тыс. доз Comirnaty/Pfizer.