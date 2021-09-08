COVAX скоротить поставки вакцин: названо причини

ukru
17 березня, 19:38 • 86794 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 111270 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 168033 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 149322 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 149883 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 160425 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
17 березня, 09:17 • 177858 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
17 березня, 06:50 • 150099 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159262 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176063 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зеленський та Мілей обговорили допомогу Аргентині та припинення вогню

Зеленський та Мілей обговорили допомогу Аргентині та припинення вогню

17 березня, 18:36 • 57759 перегляди
Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

Україна повернула понад 1200 дітей, вивезених з окупованих територій до росії - Герасимчук

17 березня, 18:46 • 86646 перегляди
У Києві тимчасово приспустили найбільший прапор України: названо причину

У Києві тимчасово приспустили найбільший прапор України: названо причину

17 березня, 18:48 • 63523 перегляди
путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

путін вже тиждень не здатний вичавити із себе “так” у відповідь на пропозицію тиші - Зеленський

17 березня, 19:19 • 67785 перегляди
Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

Трамп: говоритиму з путіним завтра вранці

17 березня, 19:56 • 69333 перегляди
Публікації
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 168035 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 155921 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 253363 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 249627 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 377885 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 55918 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 65673 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 63833 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 99817 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

17 березня, 08:44 • 110197 перегляди
Актуальне
COVAX скоротить поставки вакцин: названо причини

COVAX скоротить поставки вакцин: названо причини

Київ • УНН

 • 16189 перегляди

КИЇВ. 8 вересня. УНН. Глобальна програма з надання вакцини проти COVID-19 бідним країнам COVAX майже на 30% відстає від своєї попередньої мети - 2 мільярди щеплень в цьому році. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Глава Альянсу вакцин ГАВІ, який спонсорує програму COVAX разом з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, ЮНІСЕФ та Коаліцією за інновації в забезпеченні готовності до епідемій (CEPI), просив заможні країни розділити більше доз.

У спільній заяві, організації звинуватили рішення скоротити цільовий показник COVAX до 1,425 мільярда доз по ряду факторів, включаючи експортні обмеження Індійського інституту сироватки (SII), основного постачальника.

За їх словами, виробничі проблеми в Johnson & Johnson і AstraZeneca, а також затримки в нормативній перевірці ін'єкцій, розроблених американської біотехнологічної фірмою Novavax і китайської Clover Biopharmaceuticals, також негативно вплинули на поставки.

"Це, звичайно, погано для всього світу, оскільки ми бачили жахливі наслідки, які настають, коли вірус залишається без контролю, - сказав журналістам на брифінгу генеральний директор Gavi Сет Берклі. - Ми не можемо дозволити собі подальші затримки, в той час як такі групи, як медичні працівники і люди похилого віку, як і раніше потребують захисту в країнах з низькими доходами".

У спільній заяві говориться, що рубіж у 2 мільярди доз для COVAX тепер повинен бути досягнутий в першому кварталі 2022 року.

Берклі повідомив, що країни, які задовольнили свої внутрішні потреби, повинні позбутися додаткових обсягів вакцин, які вони отримали. Деякі багаті країни планують провести треті щеплення через побоювання, що захист від стандартного режиму з двох щеплень слабшає, але Берклі сказав, що немає ніякого наукового підтвердження необхідності таких широко поширених повторних щеплень.

Додамо

Станом на 8 вересня, більше 221 мільйона осіб у всьому світі заразилися коронавірусом, і 4,76 мільйона померли.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

COVID-19Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами