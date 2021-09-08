COVAX скоротить поставки вакцин: названо причини
Київ • УНН
КИЇВ. 8 вересня. УНН. Глобальна програма з надання вакцини проти COVID-19 бідним країнам COVAX майже на 30% відстає від своєї попередньої мети - 2 мільярди щеплень в цьому році. Про це інформує УНН з посиланням на Reuters.
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Глава Альянсу вакцин ГАВІ, який спонсорує програму COVAX разом з Всесвітньою організацією охорони здоров'я, ЮНІСЕФ та Коаліцією за інновації в забезпеченні готовності до епідемій (CEPI), просив заможні країни розділити більше доз.
У спільній заяві, організації звинуватили рішення скоротити цільовий показник COVAX до 1,425 мільярда доз по ряду факторів, включаючи експортні обмеження Індійського інституту сироватки (SII), основного постачальника.
За їх словами, виробничі проблеми в Johnson & Johnson і AstraZeneca, а також затримки в нормативній перевірці ін'єкцій, розроблених американської біотехнологічної фірмою Novavax і китайської Clover Biopharmaceuticals, також негативно вплинули на поставки.
"Це, звичайно, погано для всього світу, оскільки ми бачили жахливі наслідки, які настають, коли вірус залишається без контролю, - сказав журналістам на брифінгу генеральний директор Gavi Сет Берклі. - Ми не можемо дозволити собі подальші затримки, в той час як такі групи, як медичні працівники і люди похилого віку, як і раніше потребують захисту в країнах з низькими доходами".
У спільній заяві говориться, що рубіж у 2 мільярди доз для COVAX тепер повинен бути досягнутий в першому кварталі 2022 року.
Берклі повідомив, що країни, які задовольнили свої внутрішні потреби, повинні позбутися додаткових обсягів вакцин, які вони отримали. Деякі багаті країни планують провести треті щеплення через побоювання, що захист від стандартного режиму з двох щеплень слабшає, але Берклі сказав, що немає ніякого наукового підтвердження необхідності таких широко поширених повторних щеплень.
Додамо
Станом на 8 вересня, більше 221 мільйона осіб у всьому світі заразилися коронавірусом, і 4,76 мільйона померли.