COVAX сократит поставки вакцин: названо причины

КИЕВ. 8 сентября. УНН. Глобальная программа по предоставлению вакцины против COVID-19 бедным странам COVAX почти на 30% отстает от своей предыдущей цели - 2 миллиарда прививок в этом году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.