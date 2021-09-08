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COVAX сократит поставки вакцин: названо причины

COVAX сократит поставки вакцин: названо причины

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 сентября. УНН. Глобальная программа по предоставлению вакцины против COVID-19 бедным странам COVAX почти на 30% отстает от своей предыдущей цели - 2 миллиарда прививок в этом году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Глава Альянса вакцин ГАВИ, который спонсирует программу COVAX вместе со Всемирной организацией здравоохранения, ЮНИСЕФ и Коалицией за инновации в обеспечении готовности к эпидемиям (CEPI), просил богатые страны разделить больше доз.

В совместном заявлении, организации обвинили решение сократить целевой показатель COVAX к 1,425 миллиарда доз по ряду факторов, включая экспортные ограничения Индийского института сыворотки (SII), основного поставщика.

По их словам, производственные проблемы в Johnson & Johnson и AstraZeneca, а также задержки в нормативной проверке инъекций, разработанных американской биотехнологической фирмой Novavax и китайской Clover Biopharmaceuticals, также негативно повлияли на поставки.

"Это, конечно, плохо для всего мира, поскольку мы видели ужасные последствия, которые наступают, когда вирус остается без контроля, - сказал журналистам на брифинге генеральный директор Gavi Сет Беркли. - Мы не можем позволить себе дальнейшие задержки, в то время как такие группы, как медицинские работники и пожилые люди по-прежнему нуждаются в защите в странах с низкими доходами".

В совместном заявлении говорится, что рубеж в 2 миллиарда доз для COVAX теперь должен быть достигнут в первом квартале 2022 года.

Беркли сообщил, что страны, которые удовлетворили свои внутренние потребности, должны избавиться дополнительных объемов вакцин, которые они получили. Некоторые богатые страны планируют провести третьи прививки из-за опасений, что защита от стандартного режима из двух прививок ослабевает, но Беркли сказал, что нет никакого научного подтверждения необходимости таких широко распространенных повторных прививок.

Добавим

По состоянию на 8 сентября, более 221 миллиона человек во всем мире заразились коронавирусом , и 4,76 миллиона умерли.

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