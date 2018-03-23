CNN: Трамп отримав рекомендації вислати російських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. На засіданні Ради національної безпеки США, яке відбулося в п'ятницю, 23 березня, обговорювалися заходи реагування на отруєння в Великій Британії колишнього співробітника спецслужб Сергія Скрипаля та його дочки Юлії. Про це повідомляє УНН з посиланням на СNN.
За даними телеканалу, Трампу рекомендували вислати кілька співробітників російської дипломатичної місії.
Рада розробляла кілька варіантів відповіді на дії Росії, розповіли джерела телеканалу, в тому числі з Держдепу. Найсерйознішою відповіддю з розглянутих була висилка дипломатів, саме ця рекомендація була прийнята за підсумками наради, розповіли співрозмовники видання.
Якщо президент США вирішить дослухатися до порад, то про це буде оголошено вже на початку наступного тижня, розповіло джерело, яке брало участь в обговореннях. На думку співрозмовника в Держдепі, висилка дипломатів буде “дуже серйозним кроком”, з огляду на попереднє взаємне скорочення кількості дипломатів, розпочате обома сторонами.
Ще одне обізнане джерело розповіло, що Білий дім чекав реакції на отруєння Скрипаля від евпропейских партнерів.
При цьому високопоставлений іноземний дипломат розповів CNN, що “швидше за все” вже в понеділок про висилку російських дипломатів оголосять Німеччина, Франція, Данія, Латвія, Литва, Естонія, Чехія, Нідерланди, Болгарія, Ірландія і деякі інші країни.
Як повідомляв УНН, лідери держав-членів Євросоюзу готові висилати російських дипломатів на знак солідарності й підтримки прем’єрці Великої Британії Терезі Мей.