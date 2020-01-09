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CNN: Іран може відправити "чорні скриньки" літака МАУ в Росію

CNN: Іран може відправити "чорні скриньки" літака МАУ в Росію

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 січня. УНН. “Чорні скриньки” з українського Boeing 737, який зазнав аварії в Ірані, можуть бути відправлені в Росію для розшифровки. Про це пише журналіст і ведучий CNN International Річард Остін Квест, передає УНН.

Так, зі слів журналіста, якби в країні, де сталася катастрофа, не було технології для аналізу даних, “чорна скринька” міг бути відправлений у країни, які мають великий досвід і інструменти для зчитування необроблених даних про політ, такі як Велика Британія, США , Франція і Австралія.

Невідомим на сьогодні є те, чи є у Ірану такі технології. Якщо немає, Ірану повинен буде вирішити, куди відправити два самописці.

“Ящики можуть бути відправлені в Росію, у якої є кошти для читання даних чорної скриньки”, — зазначає Квест.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня під головуванням Президента відбулася нарада щодо катастрофи літака МАУ.

Також Президент звернувся до українців у зв’язку з катастрофою літака МАУ.

8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 “Міжнародних авіаліній України” розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.

Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані — технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.

При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. “FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США “працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки”, — вказало раніше CNN.

Водночас у повідомленні посольства України в Ірані було вказано, що “за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини”. Згодом його відредагували, вказавши, що “інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією”.

На борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.

З 9 січня українським авіакомпаніям заборонили польоти над Іраном.

В Україні 9 січня оголошено днем жалоби у зв’язку з катастрофою літака МАУ.

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