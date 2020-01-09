CNN: Иран может отправить "чёрные ящики" самолёта МАУ в Россию

Так, со слов журналиста, если бы в стране, где произошла катастрофа, не было технологии для анализа данных, “черный ящик” мог быть отправлен в страны, которые имеют большой опыт и инструменты для считывания необработанных данных о полете, такие как Великобритания, США, Франция и Австралия.

Неизвестным на сегодня является то, есть ли у Ирана такие технологии. Если нет, Ирану должен будет решить, куда отправить два самописца.

“Ящики могут быть отправлены в Россию, у которой есть средства для чтения данных черного ящика”, — отмечает Квест.

Напомним, в ночь на 9 января под председательством Президента состоялось совещание по катастрофе самолета МАУ.

Также Президент обратился к украинцам в связи с катастрофой самолета МАУ.

8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 “Международных авиалиний Украины” разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании “Международные авиалинии Украины” в Иране — технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. “FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США “работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива”, — указал ранее CNN.

В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что “по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя по техническим причинам”. Впоследствии его отредактировали, указав, что “информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией”.

На борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране.

С 9 января украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном.

В Украине 9 января объявлено днем траура в связи с катастрофой самолета МАУ.