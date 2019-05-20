Чверть росіян не може дозволити собі купити м'ясо - дослідження

“39% росіян в останні півроку стали економити на продуктах харчування більше, ніж раніше; 2% — навпаки, послабили режим економії; в сім’ях 52% опитаних нічого в цьому відношенні не змінювалося”, — йдеться в повідомленні.

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При цьому, 34% респондентів зізналися, що стали купувати продукти харчування більш дешевих марок, 22% опитаних і зовсім відмовилися від покупки деяких продуктів, 19% — стали рідше ходити за продуктами харчування.

Також, за даними соціологів, найбільше росіяни стали економити при купівлі м’яса — 24%, сиру та ковбас — 18%, риби і морепродуктів — 18%, фруктів — 14%, кондитерських виробів — 10%. Найменше — при покупці круп (2%), цукру і солі (3%), хліба (4%).

Тільки 1% росіян почав купувати продукти харчування більш дорогих марок.

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Пыд час дослідження було опитано 1500 респондентів — громадян РФ у віці 18 років і старше. Були опитані представники 104 населених пунктів РФ.

Як повідомляв УНН, в Україні за 5 років соціальні продукти подорожчали в три рази.

У червні 2017 року Кабмін скасував державне цінове регулювання на соціальні продукти. І, за словами депутата Сергія Тригубенка, саме це рішення, не в останню чергу, спровокувало зростання цін. Такий крок уряду політик назвав передчасним.

“У минулому році, наприклад, подорожчало 45% соціального асортименту продуктів, а сьогодні 41% українців економить на харчуванні.

Вважаю це прямим наслідком відмови КМУ від держрегулювання цін на соціальні продукти і ще раз зазначу передчасність такого рішення”, — прокоментував Тригубенко.