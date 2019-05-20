Четверть россиян не могут позволить себе купить мясо - исследование

"39% россиян в последние полгода стали экономить на продуктах питания больше, чем раньше; 2% - наоборот, ослабили режим экономии; в семьях 52% опрошенных ничего в этом отношении не менялось", - говорится в сообщении.

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При этом, 34% респондентов признались, что стали покупать продукты питания более дешевых марок, 22% опрошенных и вовсе отказались от покупки некоторых продуктов, 19% - стали реже ходить за продуктами питания.

Также, по данным социологов, больше всего россияне стали экономить при покупке мяса - 24%, сыра и колбас - 18%, рыбы и морепродуктов - 18%, фруктов - 14%, кондитерских изделий - 10%. Меньше всего — при покупке круп (2%), сахара и соли (3%), хлеба (4%).

Только 1% россиян стали покупать продукты питания более дорогих марок.

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В ходе исследования было опрошено 1500 респондентов — граждан РФ в возрасте 18 лет и старше. Были опрошены представители 104 населенных пунктов РФ.

Как сообщал УНН, в Украине за 5 лет социальные продукты подорожали в три раза.

В июне 2017 года Кабмин отменил государственное ценовое регулирование на социальные продукты. И, по словам депутата Сергея Тригубенко, именно это решение, не в последнюю очередь, спровоцировало рост цен. Такой шаг правительства политик назвал преждевременным.

"В прошлом году, например, подорожало 45% социального ассортимента продуктов, а сегодня 41% украинцев экономит на питании.

Считаю это прямым следствием отказа КМУ от госрегулирования цен на социальные продукты и еще раз отмечу преждевременности такого решения", - прокомментировал Тригубенко.