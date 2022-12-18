ЧС-2022: Аргентина – Франція 3:3. Команди розіграють серію пенальті
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Аргентина та Франція відіграли додатковий час у фіналі ЧС-2022. Рахунок 3:3, повідомляє УНН.
Основний час завершився з рахунком 2:2. Голами у складі аргентинців відзначилися Ліонель Мессі та Анхель Ді Марія. За французів дубль наприкінці другого тайму оформив Кіліан Мбаппе.
Збірні відіграли два додаткові тайми по 15 хвилин. У першому таймі додаткового часу Мессі знову вивів аргентинців уперед, проте Мбаппе зрівняв рахунок – 3:3.
Тепер команди розіграють серію пенальті.