ЧС-2018: у США закликали “агресивно” перевірити збірну РФ на допінг
Київ • УНН
КИЇВ. 22 червня. УНН. У ФІФА відмовились назвати кількість тестів на допінг, проведених у російській збірній з футболу, після їхнього стрімкого старту на Чемпіонаті Світу 2018, передає УНН з посиланням на The Telegraph.
Заклик щодо перевірки на допінг надійшов від головного виконавчого директора антидопінгового агентства Сполучених Штатів Тревіса Тігарта, який також заявив, що Росія має бути “агресивно перевірена” для того, щоб забезпечити довіру громадськості до Чемпіонату загалом.
Так, лише черз декілька днів, як їх було названо найгіршою стороною, коли-небудь представленою на чемпіонаті світу, збірна РФ показала один з найкращих стартів приймаючої країни.
Станом на ранок 21 червня, дані про пройдені відстані та швидкості, досягнуті окремими гравцями та командами під час Кубку світу, показали, що гравці з Росії за обидва матчі колективно пробігли далі, ніж будь-яка інша команда.
Тігарт заявив, що “міжнародні правила” Спорту передбачають, що різкі поліпшення на спортивній арені завжди мають бути перевірені.
“Надзвичайні виступи вимагають додаткових тестів”, — сказав він.
ФІФА, яка неодноразово називала Росію “однією з найбільш перевірених команд до Чемпіонату світу з футболу 2018 року”, відмовилась розкрити, чи були такі тести проведені.
“Коли справа доходить до тестів під час змагань, будь ласка, зрозумійте, що ми не можемо це коментувати”, — заявив речник федерації.
Тігарт минулого тижня заявив, що “наївним” було б не думати, що Росія може порушити антидопінгові правила під час Чемпіонату світу.
Нагадаємо, збірна Росії під час ЧС-2018 здобула дві перемоги — над Саудівською Аравією (5:0) і Єгиптом (3:1) — і очолює турнірну таблицю в квартеті A.