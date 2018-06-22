ЧМ-2018: в США призвали "агрессивно" проверить сборную РФ на допинг

Призыв о проверке на допинг поступил от главного исполнительного директора антидопингового агентства США Трэвиса Тигарта, который также заявил, что Россия должна быть "агрессивно проверена" для того, чтобы обеспечить доверие общественности к Чемпионату в целом.

Так, только черз несколько дней, как их назвали худшей стороной, когда-либо представленной на чемпионате мира, сборная РФ показала один из лучших стартов принимающей страны.

По состоянию на утро 21 июня, данные о пройденных расстояниях и скорости, достигнутые отдельными игроками и командами во время Кубка мира, показали, что игроки из России за оба матча коллективно пробежали дальше, чем любая другая команда.

Тигарт заявил, что "международные правила" спорта предполагают, что резкие улучшения на спортивной арене всегда должны быть проверены.

"Чрезвычайные выступления требуют дополнительных тестов", - сказал он.

ФИФА, которая неоднократно называла Россию "одной из самых проверенных команд к Чемпионату мира по футболу 2018 года", отказалась раскрыть, были ли такие тесты проведены.

"Когда дело доходит до тестов во время соревнований, пожалуйста, поймите, что мы не можем это комментировать", - заявил представитель федерации.

Тигарт на прошлой неделе заявил, что "наивным" было бы думать, что может нарушить антидопинговые правила во время Чемпионата мира.

Напомним, сборная России во время ЧМ-2018 одержала две победы - над Саудовской Аравией (5:0) и Египтом (3:1) - и возглавляет турнирную таблицу в квартете A.