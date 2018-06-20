ЧС-2018: коментатора зняли з трансляцій турніру після згадки про Навального в ефірі

Після фінального свистка матчу Слуцький сказав в ефірі: “Я закінчую працювати на Першому каналі, тому що пора приступити до іншої діяльності”. Він не уточнив, про яку діяльності мова, але зараз він тренує голландський клуб “Вітесс”. 21 червня тренер їде зі своєю командою на передсезонні збори.

На заяву коментатора відразу відреагували в соцмережах. Його і раніше хвалили за роботу: на російському спортивному сайті “Чемпіонат” вийшла стаття із заголовком “Чому тренер Леонід Слуцький кращий російський коментатор”.

Увага до Слуцького як до коментатора привернула його фраза про Олексія Навального. Коментатор Кирило Дементьєв припустив, що збірна Німеччини перейде на гру в “навальний футбол”. Потім Слуцький риторично запитав “Навальний грає в футбол?” І після незручної паузи додав “Цікаво було б глянути”. Це перетворилося на мем і викликало обговорення, так як політика зазвичай не згадують на Першому каналі.

Після цього про припинення роботи з Першим каналом оголосив Василій Уткін, який в своєму Telegram-каналі розкритикував канал за цензуру. Також з’явилися чутки, що роботи позбудеться Кирило Дементьєв, але він це спростував.

Як повідомляв УНН, нещодавно Олексій Навальний вийшов з в’язниці.