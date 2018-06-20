ЧМ-2018: комментатора сняли с трансляций турнира после упоминания о Навальном в эфире

После финального свистка матча Слуцкий сказал в эфире: “Я заканчиваю работать на Первом канале, потому что пора приступить к другой деятельности”. Он не уточнил, о какой деятельности речь, но сейчас он тренирует голландский клуб “Витесс”. 21 июня тренер едет со своей командой на предсезонные сборы.

На заявление комментатора сразу отреагировали в соцсетях. Его и раньше хвалили за работу: на российском спортивном сайте “Чемпионат” вышла статья с заголовком “Почему тренер Леонид Слуцкий лучший российский комментатор”.

Внимание к Слуцкому как к комментатору привлекла его фраза про Алексея Навального. Комментатор Кирилл Дементьев предположил, что сборная Германии перейдёт на игру в “навальный футбол”. Затем Слуцкий риторически спросил “Навальный играет в футбол?” и после неловкой паузы добавил “Интересно было бы глянуть”. Это превратилось в мем и вызвало обсуждение, так как политика обычно не упоминают на Первом канале.

После этого о прекращении работы с Первым каналом объявил Василий Уткин, который в своём Telegram-канале раскритиковал канал за цензуру. Также появились слухи, что работы лишится Кирилл Дементьев, но он это опроверг.

Как сообщал УНН, недавно Алексей Навальный вышел из тюрьмы.