ЧС-2018: Іран обіграв Марокко
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. У групі В відбулася зустріч першого туру чемпіонату світу за участі збірних Ірану та Марокко, повідомляє УНН з посиланням на сайт турніру.
Іран потрапив під пресинг з початку матчу. Пізніше команді вдалося створити кілька моментів в контратаках. Перший тайм продемонстрував, що марокканці мали беззаперечно лідерство – 63 відсотки володіння м'ячем та 81 відсоток точності передач при всього лише 55 у суперників.
Проте три очки дісталися іранцям. Перемогу приніс автогол Бухаддуза в доданий час - після подачі зі штрафного він головою відправив м'яч у кут воріт (0:1).
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Таким чином, Іран здобув другу перемогу за історію виступу на чемпіонатах світу. Натомість у Марокко перервалася серія із 18 матчів без поразок, а також 6-ти в яких вони не пропускали жодного м'яча.
Примітно, що екс-"динамівець" Юнес Бельханда у складі марокканців провів на полі усі 90 хвилин.
Зауважимо, що Ашраф Хакимі (19 років і 223 дні) і Амін Аріта (20 років і 362 дні), вийшовши сьогодні на поле, стали наймолодшими гравцями збірної Марокко за історію її виступів на чемпіонатах світу.
Як повідомляв УНН, бойкот чемпіонату світу з футболу, який стартував у Росії, став символічним жестом невеликого кола світових лідерів. Долучилися, зокрема, частково Велика Британія, Ісландія, Австралія, Польща. При цьому не виключили відвідин мундіалю за певних обставин канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон.