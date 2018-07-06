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Човен перевернувся: у річці Дністер загинув рибалка

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 липня. УНН. У Чернівецькій області у Сокирянському районі внаслідок перекидання човна втопився чоловік 1947 року народження. Про це повідомила Державна служба із надзвичайних ситуацій, передає УНН.

“У річці Дністер втопився рибалка”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, нещасний випадок трапився 5 липня у селі Кормань Сокирянського району. Того дня на березі річки Дністер із друзями відпочивав мешканець міста Чернівці, 1947 року народження.

До слова, чоловік вирішив порибалити: він сів у човен і відплив від берега. Через певний час інші відпочивальники, котрі залишились на суші, помітили, що човен із рибаком перевернувся. Люди кинулись на допомогу та витягнули чоловіка на берег. На жаль, він був вже без ознак життя. Тіло потопельника направили на судово-медичну експертизу м. Сокиряни для встановлення точної причини смерті.

Всього з початку року, за даними ДСНС, на Буковині при необережному поводженні на воді загинуло 10 людей, з яких 2 — діти.

Нагадаємо, на Одещині знайшли тіло рибалки, який випав з човна. Пошуки тривали 5 діб.

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