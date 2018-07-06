Лодка перевернулась: в реке Днестр погиб рыбак

“В реке Днестр утонул рыбак”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, несчастный случай произошел 5 июля в селе Кормань Сокирянского района. В тот день на берегу реки Днестр с друзьями отдыхал житель города Черновцы, 1947 года года рождения.

К слову, мужчина решил порыбачить: он сел в лодку и отплыл от берега. Через некоторое время другие отдыхающие, которые остались на суше, заметили, что лодка с рыбаком перевернулась. Люди бросились на помощь и вытащили мужчину на берег. К сожалению, он был уже без признаков жизни. Тело утопленника направили на судебно-медицинскую экспертизу в г.Сокиряны для установления точной причины смерти.

Всего с начала года, по данным ГСЧС, на Буковине при неосторожном обращении на воде погибло 10 человек, из которых 2 — дети.

Напомним, в Одесской области нашли тело рыбака, который выпал из лодки. Поиски продолжались 5 суток.