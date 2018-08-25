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Чотирьом бойовикам на Донеччині оголосили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. На Донеччині оголошено про підозру чотирьом бойовикам. Поліцейські встановили місцезнаходження та притягнули до відповідальності чотирьох учасників незаконних збройних формувань, які стояли у витоків окупації Слов’янська та Лиману, передає УНН із посиланням на прес-службу Нацполіції.

Чотирьом бойовикам на Донеччині оголосили про підозру

Як повідомили у поліції, “цих чоловіків, як і багатьох інших, терористи завербували на початку агресії для роботи на перших блокпостах. Повіривши пропагандистам та маючи на меті підзаробити, навесні 2014 року новобранці чергували на незаконних пунктах фільтрації”.

“У масках та без, зі зброєю або битою, найманці оглядали автомобілі та перевіряли громадян. Шукали українську символіку, яка була приводом відправити людину „на підвал“. Робота оплачувалася, в кращому випадку, їжею та сигаретами”, — йдеться у повідомленні.

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Так, 30-річний житель Лиманського району чергував на дорозі на в’їзді у своє село, бо агітатори сказали, що населений пункт нібито йдуть захоплювати “бандерівці”. Побачивши, що його обманули, чоловік покинув свій пост та повернувся до звичайного життя.

Факт участі у бандформуванні ретельно приховував. Однак, навіть через чотири роки поліцейські знайшли докази його протиправної діяльності, і тепер колишній учасник НЗФ постане перед судом, повідомили правоохоронці.

За даними правоохоронців, бойовикам загрожує від 3 до 8 років позбавлення волі відповідно до ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності).

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Нагадаємо, учасникам незаконних збройних формувань, які не скоювали тяжких злочинів, держава гарантує звільнення від кримінальної відповідальності (ч.6 ст. 260 ККУ). Для цього потрібно добровільно здатися до поліції. Вже понад 20 осіб скористалися цим шансом та повернулися до нормального життя.

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