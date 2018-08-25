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Четырем боевикам в Донецкой области объявили о подозрении

Киев • УНН

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КИЕВ. 25 августа. УНН. В Донецкой области объявлено о подозрении четырем боевикам. Полицейские установили местонахождение и привлекли к ответственности четырех участников незаконных вооруженных формирований, которые стояли у истоков оккупации Славянская и Лимана, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Четырем боевикам в Донецкой области объявили о подозрении

Как сообщили в полиции, "этих мужчин, как и многих других, террористы завербовали в начале агрессии для работы на первых блокпостах. Поверив пропагандистам и с целью подзаработать, весной 2014 новобранцы дежурили на незаконных пунктах фильтрации".

"В масках и без, с оружием или битой, наемники осматривали автомобили и проверяли граждан. Искали украинскую символику, которая была поводом отправить человека "на подвал". Работа оплачивалась, в лучшем случае, едой и сигаретами", - говорится в сообщении.

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Так, 30-летний житель Лиманского района дежурил на дороге на въезде в свое село, потому что агитаторы сказали, что населенный пункт якобы идут захватывать "бандеровцы". Увидев, что его обманули, мужчина покинул свой пост и вернулся к обычной жизни.

Факт участия в бандформировании тщательно скрывал. Однако, даже через четыре года полицейские нашли доказательства его противоправной деятельности, и теперь бывший участник НЗФ предстанет перед судом, сообщили правоохранители.

По данным правоохранителей, боевикам грозит от 3 до 8 лет лишения свободы в соответствии с ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности).

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Напомним, участникам незаконных вооруженных формирований, которые не совершали тяжких преступлений, государство гарантирует освобождение от уголовной ответственности (ч.6 ст. 260 УК). Для этого нужно добровольно сдаться в полицию. Уже более 20 человек воспользовались этим шансом и вернулись к нормальной жизни.

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