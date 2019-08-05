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Чотирьох зниклих підлітків розшукали на Кіровоградщині

Чотирьох зниклих підлітків розшукали на Кіровоградщині

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 5 серпня. УНН. Протягом трьох діб поліцейські Кіровоградщини встановили місцезнаходження чотирьох зниклих неповнолітніх. Про це поінформували в ГУ НП в області, пише кореспондент УНН.

Раніше із заявами про події до поліції звернулися родичі, які повідомили про те, що їх діти пішли з дому в невідомому напрямку. В результаті неповнолітніх вдалося розшукати та повернути в родини.

Серед розшуканих — жителі Світловодського, Добровеличківського, Голованівського районів та міста Кропивницького, віком від 12 до 17 років.

На їх пошуки задіювалися працівники територіальних підрозділів поліції, відділу ювенальної превенції області, представники громадськості.

Жодна дитина не стала жертвою злочину, усіх повернули батькам, з якими у свою чергу також проведено профілактичні бесіди.

Як повідомляв УНН, наприкінці липня дитина зникла на Кіровоградщині.

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