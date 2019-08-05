Четырех пропавших подростков разыскали в Кировоградской области
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 августа. УНН. В течение трех суток полицейские Кировоградщины установили местонахождение четырех пропавших несовершеннолетних. Об этом сообщили в ГУ ЧП в области, пишет корреспондент УНН.
Ранее с заявлениями о событиях в полицию обратились родственники, которые сообщили о том, что их дети ушли из дома в неизвестном направлении. В результате несовершеннолетних удалось разыскать и вернуть в семьи.
Среди разысканных — жители Светловодского, Добровеличковского, Голованевского районов и города Кропивницкого, в возрасте от 12 до 17 лет.
На их поиски задействовались сотрудники территориальных подразделений полиции, отдела ювенальной превенции области, представители общественности.
Ни один ребенок не стал жертвой преступления, всех вернули родителям, с которыми в свою очередь также проведены профилактические беседы.
Как сообщал УНН, в конце июля ребенок исчезла в Кировградской области.