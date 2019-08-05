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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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6 марта, 19:19 • 128335 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 138423 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 126850 просмотра

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Четырех пропавших подростков разыскали в Кировоградской области

Четырех пропавших подростков разыскали в Кировоградской области

Киев  •  УНН

 • 8553 просмотра

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 5 августа. УНН. В течение трех суток полицейские Кировоградщины установили местонахождение четырех пропавших несовершеннолетних. Об этом сообщили в ГУ ЧП в области, пишет корреспондент УНН.

Ранее с заявлениями о событиях в полицию обратились родственники, которые сообщили о том, что их дети ушли из дома в неизвестном направлении. В результате несовершеннолетних удалось разыскать и вернуть в семьи.

Среди разысканных — жители Светловодского, Добровеличковского, Голованевского районов и города Кропивницкого, в возрасте от 12 до 17 лет.

На их поиски задействовались сотрудники территориальных подразделений полиции, отдела ювенальной превенции области, представители общественности.

Ни один ребенок не стал жертвой преступления, всех вернули родителям, с которыми в свою очередь также проведены профилактические беседы.

Как сообщал УНН, в конце июля ребенок исчезла в Кировградской области.

Украинские Национальные Новости

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