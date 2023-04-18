Чотирьох осіб знайшли мертвими в будинку в штаті Мен, після послідувала перестрілка на шосе. Обидва інциденти пов'язані
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Трьох водіїв було застрелено на міжштатній автомагістралі штату Мен у вівторок невдовзі після того, як чотирьох людей було знайдено мертвими в будинку. Поліція називає інциденти пов'язаними. Про це УНН пише з посиланням на ABC News.
Деталі
Спочатку чотирьох людей було знайдено мертвими в будинку в Боудойні, а невдовзі троє людей було застрелено, коли вони їхали на південь міжштатною автомагістралі 295 в Ярмуті, повідомила поліція.
Поліція штату Мен повідомила, що "зацікавлена" особа була затримана, додавши, що загрози для населення немає.
Постраждалих госпіталізовано. За даними поліції, одна людина перебуває у критичному стані.
За даними поліції, причини та спосіб смерті чотирьох людей, знайдених мертвими в Боудойні, ще не встановлено.
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