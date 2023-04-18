Четырех человек нашли мертвыми в доме в штате Мэн, после последовала перестрелка на шоссе. Оба инцидента связаны
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Три водителя были застрелены на межштатной автомагистрали штата Мэн во вторник вскоре после того, как четыре человека были найдены мертвыми в доме. Полиция называет инциденты связанными. Об этом УНН пишет со ссылкой на ABC News.
Детали
Сначала четыре человека были найдены мертвыми в доме в Боудойне, а вскоре три человека были застрелены, когда они ехали на юг по межштатной автомагистрали 295 в Ярмуте, сообщила полиция.
Полиция штата Мэн сообщила, что "заинтересованное" лицо было задержано, добавив, что угрозы для населения нет.
Пострадавшие были госпитализированы. По данным полиции, один человек находится в критическом состоянии.
По данным полиции, причины и способ смерти четырех человек, найденных мертвыми в Боудойне, еще не установлены.
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