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Чотири людини загинули під лавиною у французьких Альпах

Чотири людини загинули під лавиною у французьких Альпах

Київ • УНН

 • 669488 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Чотири людини загинули і кілька отримали поранення внаслідок сходження лавини у французьких Альпах, повідомив у неділю міністр внутрішніх справ Джеральд Дарманін, пише УНН.

Деталі

Лавина зійшла в середині дня на льодовику Армансетті, написав він у Twitter.

За даними місцевих ЗМІ, ті, хто потрапив у лавину, вирушили у похід у гори.

Президент Еммануель Макрон написав у Twitter, що рятувальні служби продовжують пошук нових жертв і що його думки з постраждалими та їхніми сім'ями.

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