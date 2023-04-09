Четыре человека погибли под лавиной во французских Альпах

Детали

Лавина сошла в середине дня на леднике Армансетт, написал он в Twitter.

По данным местных СМИ, те, кто попал в лавину, отправились в поход в горы.

Президент Эммануэль Макрон написал в Twitter, что спасательные службы продолжают поиск новых жертв и что его мысли с пострадавшими и их семьями.