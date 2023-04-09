Четыре человека погибли под лавиной во французских Альпах
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Четыре человека погибли и несколько получили ранения в результате схода лавины во французских Альпах, сообщил в воскресенье министр внутренних дел Джеральд Дарманин, пишет УНН.
Детали
Лавина сошла в середине дня на леднике Армансетт, написал он в Twitter.
По данным местных СМИ, те, кто попал в лавину, отправились в поход в горы.
Президент Эммануэль Макрон написал в Twitter, что спасательные службы продолжают поиск новых жертв и что его мысли с пострадавшими и их семьями.