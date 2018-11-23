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"Чорна п’ятниця" в аптеках засвідчує суттєві націнки на ліки - експерт

"Чорна п’ятниця" в аптеках засвідчує суттєві націнки на ліки - експерт

Київ • УНН

 • 20080 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Низка мережевих аптечних закладів оголосили сьогодні “чорну п’ятницю” і обіцяють своїм клієнтам знижки від 20% до 60%, передає УНН з посиланням на дані пошукової системи Google.

Так, мережева “Аптека низьких цін” декларує знижку на рівні 20%, в аптеках “Доброго дня” обіцяють дисконт у 30% (на лікувальну косметику, зокрема). Аптека 911, у свою чергу, готова надати знижки на свої товари обсягом аж до 60%.

Про акційні пропозиції до дня так званої “чорної п’ятниці” своїх клієнтів інформує і мережева “Аптека24”. Знижки обіцяють невеликі - у межах 5%, але у листах, що надходять клієнтам на електронну скриньку, “Аптека24” з нагоди “свята” обіцяє з кожного купленого товару перерахувати 5 грн на “допомогу жінкам”.

Активну учать мережевих аптек у “чорноп’ятничному” дисконт-параді прокоментувала фармацевт, голова громадської організації “ФармРада” Олена Пруднікова.

За її словами, такі щедрі акційні пропозиції з боку мережевих аптек зайвий раз підтверджують надвисокі націнки на ліки.

“Такі повідомлення лише підтверджують тезис про те, що націнки в цих аптеках суттєві, і що вони дійсно перетворилися у супермаркети. І до речі, "Аптека низьких цін“ теж таке робить (щедрі знижки - ред.). А вона - монополіст, у них десятки юридичних осіб, сотні тисяч аптек... і річ навіть не в націнці. Націнка регулюється державою. Вони вимагають від виробників лікарських засобів "відкати" за продаж їхніх лікарських засобів, вони зацікавлені у тому, щоб реалізовувати і "втюхувати", як я кажу, людям лікарські засоби, які найдорожчі.

Саме вони і перетворили аптеки у супермаркети, вони спотворили роль фармацевта, тому що фармацевт і провізор - це професія, яка має надавати допомогу людині, підібрати лікарський засіб найефективніший та за доступною ціною”, - зазначила експерт.

Пруднікова додала, що сьогодні цю монополію намагаються зруйнувати депутати, які запропонували так званий аптечний законопроект № 8591. Документ, серед іншого, передбачає обмеження щодо кількості аптек в одного власника, а також висуває вимогу про обов’язкову вищу фармацевтичну освіту до кожного бізнесмена-аптекаря.

Нагадаємо, як писав УНН, нардеп звинуватила “аптечних” монополістів у високих цінах на ліки.

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