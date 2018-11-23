"Черная пятница" в аптеках свидетельствует о существенных наценках на лекарства - эксперт

Так, сетевая "Аптека низких цен" декларирует скидку на уровне 20%, в аптеках "Доброго дня" обещают дисконт в 30% (на лечебную косметику, в частности). Аптека 911, в свою очередь, готова предоставить скидки на свои товары в размере до 60%.

Об акционных предложениях ко дню так называемой "черной пятницы" своих клиентов информирует и сетевая "Аптека24". Скидки обещают небольшие - в пределах 5%, но в письмах, поступающих клиентам по электронной почте, "Аптека24" по случаю "праздника" обещает с каждого купленного товара перечислить 5 грн на "помощь женщинам".

Активное участие сетевых аптек в "чернопятничном" дисконт-параде прокомментировала фармацевт, председатель общественной организации "ФармРада" Елена Прудникова.

По ее словам, такие щедрые акционные предложения со стороны сетевых аптек лишний раз подтверждают сверхвысокие наценки на лекарства.

"Такие сообщения лишь подтверждают тезис о том, что наценки в этих аптеках существенные, и они действительно превратились в супермаркеты. И кстати, "Аптека низких цен" тоже делает это (щедрые скидки - ред.). А она - монополист, у них десятки юридических лиц, сотни тысяч аптек... и дело даже не в наценке. Наценка регулируется государством. Они требуют от производителей лекарственных средств "откаты" за продажу их лекарственных средств, они заинтересованы в том, чтобы реализовывать и "втюхивать", как я говорю, людям лекарственные средства, дорогие.

Именно они и превратили аптеки в супермаркеты, они исказили роль фармацевта, так как фармацевт и провизор - это профессия, которая должна оказывать помощь человеку, подобрать лекарственное средство эффективное и по доступной цене", - отметила эксперт.

Прудникова добавила, что сегодня эту монополию пытаются разрушить депутаты, которые предложили так называемый аптечный законопроект № 8591. Документ, среди прочего, предусматривает ограничения по количеству аптек у одного владельца, а также выдвигает требование об обязательном высшем фармацевтическом образовании к каждому бизнесмену-аптекарю.

Напомним, как писал УНН, нардеп обвинила "аптечных" монополистов в высоких ценах на лекарства.