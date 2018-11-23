"Черная пятница" в аптеках свидетельствует о существенных наценках на лекарства - эксперт

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 92595 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104973 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140269 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137691 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132928 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126687 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165449 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117965 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141547 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145355 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

8 марта, 17:53 • 46449 просмотра
В россии хотят успеть уничтожить и захватить больше: Зеленский о новых вражеских атаках

В россии хотят успеть уничтожить и захватить больше: Зеленский о новых вражеских атаках

8 марта, 18:27 • 27184 просмотра
Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены: Зеленский о предстоящей встрече в Саудовской Аравии

Сделаем все, чтобы украинские интересы были учтены: Зеленский о предстоящей встрече в Саудовской Аравии

8 марта, 18:40 • 17891 просмотра
Зеленский ждет доклад Умерова о новых пакетах поддержки: прежде всего ПВО

Зеленский ждет доклад Умерова о новых пакетах поддержки: прежде всего ПВО

8 марта, 19:05 • 24282 просмотра
Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

Трагедия на Тернопольщине: ребенка, которого разыскивали, нашли мертвым

01:52 • 29497 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 130200 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 165452 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 176003 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 187025 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 244603 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 140274 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 101799 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 106184 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 108891 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 108396 просмотра
Актуальное
"Черная пятница" в аптеках свидетельствует о существенных наценках на лекарства - эксперт

"Черная пятница" в аптеках свидетельствует о существенных наценках на лекарства - эксперт

Киев  •  УНН

 • 20078 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Ряд сетевых аптечных учреждений объявили сегодня "черную пятницу" и обещают своим клиентам скидки от 20% до 60%, передает УНН со ссылкой на данные поисковой системы Google.

Так, сетевая "Аптека низких цен" декларирует скидку на уровне 20%, в аптеках "Доброго дня" обещают дисконт в 30% (на лечебную косметику, в частности). Аптека 911, в свою очередь, готова предоставить скидки на свои товары в размере до 60%.

Об акционных предложениях ко дню так называемой "черной пятницы" своих клиентов информирует и сетевая "Аптека24". Скидки обещают небольшие - в пределах 5%, но в письмах, поступающих клиентам по электронной почте, "Аптека24" по случаю "праздника" обещает с каждого купленного товара перечислить 5 грн на "помощь женщинам".

Активное участие сетевых аптек в "чернопятничном" дисконт-параде прокомментировала фармацевт, председатель общественной организации "ФармРада" Елена Прудникова.

По ее словам, такие щедрые акционные предложения со стороны сетевых аптек лишний раз подтверждают сверхвысокие наценки на лекарства.

"Такие сообщения лишь подтверждают тезис о том, что наценки в этих аптеках существенные, и они действительно превратились в супермаркеты. И кстати, "Аптека низких цен" тоже делает это (щедрые скидки - ред.). А она - монополист, у них десятки юридических лиц, сотни тысяч аптек... и дело даже не в наценке. Наценка регулируется государством. Они требуют от производителей лекарственных средств "откаты" за продажу их лекарственных средств, они заинтересованы в том, чтобы реализовывать и "втюхивать", как я говорю, людям лекарственные средства, дорогие.

Именно они и превратили аптеки в супермаркеты, они исказили роль фармацевта, так как фармацевт и провизор - это профессия, которая должна оказывать помощь человеку, подобрать лекарственное средство эффективное и по доступной цене", - отметила эксперт.

Прудникова добавила, что сегодня эту монополию пытаются разрушить депутаты, которые предложили так называемый аптечный законопроект № 8591. Документ, среди прочего, предусматривает ограничения по количеству аптек у одного владельца, а также выдвигает требование об обязательном высшем  фармацевтическом образовании к каждому бизнесмену-аптекарю.

Напомним, как писал УНН, нардеп обвинила "аптечных" монополистов в высоких ценах на лекарства.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаЗдоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы