Чоловіку загрожує до 3 років за погрозу вбивством працівнику поліції на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Прокуратура Київської області повідомила про підозру чоловіку, який погрожував вбивством працівнику поліції, правопорушнику загрожує до 3 років позбавлення волі. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури.
Установлено, що у жовтні поточного року правоохоронці приїхали на виклик до села Пашківка Макарівського району. На місці події правоохоронці побачили п’яного господаря будинку. Побачивши правоохоронців, чоловік почав погрожувати ножами, які тримав у руках, одному з працівників поліції.
Зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч.1 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді виправних робіт на строк до 2 років або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років, або позбавленням волі на той самий строк.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.