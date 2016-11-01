Мужчине грозит до 3 лет за угрозу убийством работнику полиции в Киевской области

Установлено, что в октябре текущего года правоохранители приехали на вызов в село Пашковка Макаровского района. На месте происшествия правоохранители увидели пьяного хозяина дома. Увидев правоохранителей, мужчина начал угрожать ножами, которые держал в руках, одному из работников полиции.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.