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15 марта, 19:03 • 114072 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163433 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136083 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128713 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111884 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104936 просмотра

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15 марта, 10:46 • 101057 просмотра

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Мужчине грозит до 3 лет за угрозу убийством работнику полиции в Киевской области

Мужчине грозит до 3 лет за угрозу убийством работнику полиции в Киевской области

Киев • УНН

 • 7893 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении мужчине, который угрожал убийством работнику полиции, правонарушителю грозит до 3 лет лишения свободы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Установлено, что в октябре текущего года правоохранители приехали на вызов в село Пашковка Макаровского района. На месте происшествия правоохранители увидели пьяного хозяина дома. Увидев правоохранителей, мужчина начал угрожать ножами, которые держал в руках, одному из работников полиции.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч.1 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 3 лет или лишением свободы на тот же срок.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

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