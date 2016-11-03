Чоловіка засудили на три роки в'язиці за співпрацю з терористами
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Чоловіка засудили до трьох років ув’язнення за співпрацю з терористами “ДНР”. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Встановлено, що 55-річний житель Покровського (Красноармійського) району, з липня 2014 по травень 2015 року співпрацював з представниками терористичної організації “ДНР”. Чоловік збирав дані відносно пересування, місць дислокації військовослужбовців, підрозділів Збройних Сил України та інших військових формувань, задіяних в проведенні Антитерористичної організації.
В подальшому, використовуючи свій мобільний телефон, він передавав вказані дані учасникам незаконного збройного формування, серед яких був і співробітник так званого “МГБ ДНР” з позивним “Грек”.
Суд визнав чоловіка винним за ч.1 ст.256 (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності) КК України та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.