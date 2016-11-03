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15 марта, 19:03 • 114068 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163423 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136078 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111881 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104935 просмотра

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15 марта, 10:46 • 101057 просмотра

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Мужчину приговорили к 3 годам тюрьмы за сотрудничество с террористами

Мужчину приговорили к 3 годам тюрьмы за сотрудничество с террористами

Киев • УНН

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КИЕВ. 3 ноября. УНН. Мужчину приговорили к 3 годам тюрьмы за сотрудничество с террористами "ДНР". Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.

Установлено, что 55-летний житель Покровского (Красноармейского) района, с июля 2014 года по май 2015 года сотрудничал с представителями террористической организации "ДНР". Мужчина собирал данные относительно передвижения, мест дислокации военнослужащих, подразделений Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, задействованных в проведении Антитеррористической операции.

В дальнейшем, используя свой мобильный телефон, он передавал указанные данные участникам незаконного вооруженного формирования, среди которых был и сотрудник так называемого "МГБ ДНР" с позывным "Грек".

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.

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