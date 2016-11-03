Мужчину приговорили к 3 годам тюрьмы за сотрудничество с террористами
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Мужчину приговорили к 3 годам тюрьмы за сотрудничество с террористами "ДНР". Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области.
Установлено, что 55-летний житель Покровского (Красноармейского) района, с июля 2014 года по май 2015 года сотрудничал с представителями террористической организации "ДНР". Мужчина собирал данные относительно передвижения, мест дислокации военнослужащих, подразделений Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, задействованных в проведении Антитеррористической операции.
В дальнейшем, используя свой мобильный телефон, он передавал указанные данные участникам незаконного вооруженного формирования, среди которых был и сотрудник так называемого "МГБ ДНР" с позывным "Грек".
Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности) УК Украины и назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы.