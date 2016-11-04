Чоловіка засудили до 7 років за ґратами за смертельну ДТП на Волині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. На Волині до 7 років позбавлення волі засудили 29-річного жителя села Прилуцьке, з вини якого загинуло двоє людей та ще троє постраждало. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Волинської області.
Так, уночі 24 липня 2015 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, за кермом автомобіля “Фіат Фіоріно” й рухаючись з перевищенням швидкості вулицями села Жидичин, чоловік не впорався з керуванням і наїхав автівкою на бетонну стелу.
У результаті ДТП двоє пасажирів “Фіата” загинули, а ще троє — потрапили до лікарні з тілесними ушкодженнями.
Ківерцівський районний суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді 7 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.