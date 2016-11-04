Мужчину приговорили к 7 годам за решеткой за смертельное ДТП на Волыни
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. В Волынской области до 7 лет лишения свободы осудили 29-летнего жителя села Прилукское, по вине которого погибли два человека и еще трое пострадали. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.
Так, ночью 24 июля 2015 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем автомобиля "Фиат Фиорино" и двигаясь с превышением скорости по улицам села Жидичин, мужчина не справился с управлением и наехал автомобилем на бетонную стелу.
В результате ДТП двое пассажиров "Фиата" погибли, а еще трое - попали в больницу с телесными повреждениями.
Киверцовский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.