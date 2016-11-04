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15 марта, 19:03 • 114061 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163397 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136060 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128695 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111873 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104933 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101056 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Мужчину приговорили к 7 годам за решеткой за смертельное ДТП на Волыни

Киев • УНН

 • 6972 просмотра

КИЕВ. 4 ноября. УНН. В  Волынской области до 7 лет лишения свободы осудили 29-летнего жителя села Прилукское, по вине которого погибли два человека и еще трое пострадали. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Волынской области.

Так, ночью 24 июля 2015 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, за рулем автомобиля "Фиат Фиорино" и двигаясь с превышением скорости по улицам села Жидичин, мужчина не справился с управлением и наехал автомобилем на бетонную стелу.

В результате ДТП двое пассажиров "Фиата" погибли, а еще трое - попали в больницу с телесными повреждениями.

Киверцовский районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

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