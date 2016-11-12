Чоловіка врятували від самогубства в центрі Полтави
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 12 листопада. УНН. Житель Полтавщини вночі посеред міста намагався вчинити самогубство. Про це повідомили у прес-службі патрульної поліції Полтави, пише УНН-Центр.
Як стало відомо, чоловік розбитою пляшкою порізав собі руку і знаходився в шоковому стані.
Правоохоронці, які прибули на місце події, наклали джгут на руку та викликали медиків.
Потерпілого доставлено до першої міської клінічної лікарні міста Полтави.
Як повідомляв УНН, чоловік у Запоріжжі намагався вистрибнути з вікна 9-го поверху.