Мужчину спасли от самоубийства в центре Полтавы
Киев • УНН
ПОЛТАВА-КИЕВ. 12 ноября. УНН. Житель Полтавщины ночью посреди города пытался совершить самоубийство. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Полтавы, пишет УНН-Центр.
Как стало известно, мужчина разбитой бутылкой порезал себе руку и находился в шоковом состоянии.
Прибывшие на место происшествия, наложили жгут на руку и вызвали медиков.
Пострадавший доставлен в первую городскую клиническую больницу города Полтавы.
Как сообщал УНН, человек в Запорожье пытался выпрыгнуть из окна 9-го этажа.