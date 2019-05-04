Чоловік зі стріляниною увірвався в квартиру та вкрав тонометр
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У Кривому Розі у жінки зі стріляниною вкрали мобільний телефон та тонометр. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
Двері злочинцю жінка відкрила сама, оскільки до розбійного нападу була з ним знайома у соціальній мережі.
Повыдомляється, що як тільки чоловіку відкрили двері, він увірвався до квартири та, погрожуючи господарці пістолетом, вкрав у неї мобільний телефон та тонометр.
Крім того, у жінки кульове поранення плеча. Їй надали медичну допомогу.
Розпочато розслідування.
Раніше УНН повідомляв, що у Києві затримали групу "квартирників", які при спробі втечі скоїли наїзд на поліцейського.