Мужчина со стрельбой ворвался в квартиру и украл тонометр
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. В Кривом Роге у женщины со стрельбой украли мобильный телефон и тонометр. Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.
Двери преступнику женщина открыла сама, поскольку до разбойного нападения была с ним знакома в социальной сети.
Сообщается, что как только мужчине открыли дверь, он ворвался в квартиру и, угрожая хозяйке пистолетом, украл у нее мобильный телефон и тонометр.
Кроме того, у женщины пулевое ранение плеча. Ей оказали медицинскую помощь.
Начато расследование.
Ранее УНН сообщал, что в Киеве задержали группу "квартирников", которые при попытке побега совершили наезд на полицейского.