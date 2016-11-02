Чоловік загинув внаслідок замкнення в електромережі на Херсонщині
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Херсонській області у Нижньосірогозькому районі 62-річний чоловік загинув внаслідок замкнення в електромережі. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ ДСНС у Херсонській області.
Сьогодні, 2 листопада о 7:00 до рятувальників надійшла інформація, що на вул.Бугаєнка в с.Першопокровка у приватному житловому будинку знайдено труп чоловіка 1954 року народження.
Рятувальники зясували, що внаслідок короткого замкнення в електромережі сталося загоряння холодильника в кімнаті, що стало причиною задимлення. Пожежно-рятувальний підрозділ на місце події не залучався.