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15 марта, 19:03 • 114054 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163366 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136044 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128681 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111866 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104929 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101052 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 133807 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 131542 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127784 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Мужчина погиб в результате замыкания в электросети в Херсонской области

Мужчина погиб в результате замыкания в электросети в Херсонской области

Киев • УНН

 • 7648 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Херсонской области в Нижнесерогозском районе 62-летний мужчина погиб в результате замыкания в электросети. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Херсонской области.

Сегодня, 2 ноября в 7:00 к спасателям поступила информация, что на ул. Бугаенко в с. Першопокровка в частном жилом доме найден труп мужчины 1954 года рождения.

Спасатели выяснили, что в результате короткого замыкания в электросети произошло возгорание холодильника в комнате, что стало причиной задымления. Пожарно-спасательное подразделение на место происшествия не привлекались.

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