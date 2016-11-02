Мужчина погиб в результате замыкания в электросети в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Херсонской области в Нижнесерогозском районе 62-летний мужчина погиб в результате замыкания в электросети. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГосЧС в Херсонской области.
Сегодня, 2 ноября в 7:00 к спасателям поступила информация, что на ул. Бугаенко в с. Першопокровка в частном жилом доме найден труп мужчины 1954 года рождения.
Спасатели выяснили, что в результате короткого замыкания в электросети произошло возгорание холодильника в комнате, что стало причиной задымления. Пожарно-спасательное подразделение на место происшествия не привлекались.