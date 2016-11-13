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Чоловік загинув в пожежі на Луганщинні

Чоловік загинув в пожежі на Луганщинні

Київ • УНН

 • 7193 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. Вчора, 12 листопада, у Луганській області сталася пожежа, внаслідок якої загинув один чоловік. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.

Так, 12 листопада о 10:08 до Служби порятунку “101” надійшло повідомлення про загорання сараю за адресою: Луганська область, м. Кремінна, вул. Озерна, 2.

Прибувши до місця виклику та провівши розвідку рятувальниками було встановлено, що вогнем було повністю знищено дерев’яний сарай.

Всередині сараю вогнеборцями було виявлено загиблого — власника будівлі, 1937 року народження.

Наразі причини та обставини виникнення пожежі з’ясовуються.

 

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