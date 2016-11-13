Мужчина погиб в пожаре в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Вчера, 12 ноября, в Луганской области произошел пожар, в результате которого погиб один человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Так, 12 ноября в 10:08 в Службу спасения «101» поступило сообщение о возгорании сарая по адресу: Луганская область, г. Кременная, ул. Озерная, 2.
Прибыв к месту вызова и проведя разведку спасателями было установлено, что огнем было полностью уничтожено деревянный сарай.
Внутри сарая пожарными было обнаружено погибшего - владельца здания, 1937 года рождения.
Сейчас причины и обстоятельств возникновения пожара выясняются.