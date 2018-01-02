Чоловік у Києві підпалив квартиру, щоб приховати вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. У Києві після пожежі на вулиці Потапова у квартирі виявили тіло чоловіка із травмами голови. Про це повідомляє прес-центр столичної поліції, передає УНН.
При огляді місця події оперативники виявили тіло чоловіка з численними травмами на обличчі. Правоохоронці опитали сусідів та сестру потерпілого. Вони повідомили, що чоловік проживав сам, ніде не працював, а напередодні разом із невідомим вживав спиртні напої.
Під час оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу, причетну до вчинення злочину. Це - 34-річний уродженець Луганської області, раніше судимий за нанесення легких тілесних ушкоджень.
Чоловік повідомив, що під час вживання алкогольних напоїв у них виник конфлікт, який переріс у бійку, тож він кілька разів ударив товариша. Власник квартири впав на шафу та втратив свідомість. Побачивши, що він не подає ознак життя, зловмисник вирішив приховати сліди злочину і підпалив квартиру, повідомили правоохоронці.
Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Суд обрав чоловіку міру запобіжного заходу – домашній арешт.
Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.
Нагадаємо, в Олександрії тіла двох немовлят знайшли у морозилці, підозрюють матір.