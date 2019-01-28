Чоловік стріляв у людей на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У місті Чоп 41-річний чоловік здійснив серію пострілів у бік натовпу. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції у Закарпатській області.
Так, інцидент стався поблизу цілодобового магазину у місті Чоп.
"Поліцейські встановили, що близько 22:00 41-річний житель Чопа здійснив серію пострілів у бік натовпу людей", - йдеться у повідомленні.
У поліції зазначили, що ніхто не постраждав.
Після вчинення злочину чоловік попрямував у напрямку свого помешкання, а свідки інциденту звернулися з заявою до поліції.
"Чоловіка, причетного до даному правопорушенню, розшукали. У нього вилучили пістолет, який направили на експертизу", - додали у поліції.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 208 КПК України.
Чоловіка наразі затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У справі триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області чоловік стріляв у поліцейського для ухиляння від кримінальної відповідальності