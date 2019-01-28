Чоловік стріляв у людей на Закарпатті

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КИЇВ. 28 січня. УНН. У місті Чоп 41-річний чоловік здійснив серію пострілів у бік натовпу. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції у Закарпатській області.

Так, інцидент стався поблизу цілодобового магазину у місті Чоп.

"Поліцейські встановили, що близько 22:00 41-річний житель Чопа здійснив серію пострілів у бік натовпу людей", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що ніхто не постраждав.

Після вчинення злочину чоловік попрямував у напрямку свого помешкання, а свідки інциденту звернулися з заявою до поліції.

"Чоловіка, причетного до даному правопорушенню, розшукали. У нього вилучили пістолет, який направили на експертизу", - додали у поліції.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 208 КПК України.

Чоловіка наразі затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У справі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області чоловік стріляв у поліцейського для ухиляння від кримінальної відповідальності

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